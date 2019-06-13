إمام أوغلو يواصل تفوقه في استطلاعات الرأي بإسطنبول

كشف آخر استطلاع للرأي حول جولة الإعادة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول التركية المقررة في 23 يونيو/حزيران الجاري عن تفوق المعارض أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، فقد أجرت الاستطلاع شركة أبحاث تركية تحمل اسم "Themis" بين يومي 8 و12 يونيو/حزيران الجاري، من خلال المقابلات الشخصية في 23 قضاء بمدينة إسطنبول، ونشرت نتائجه، الخميس، وأظهر تقدم أوغلو، على يلدريم بـ8 نقاط كاملة.

وسبق أن أكد رؤساء شركات أبحاث تركية متخصصة في استطلاعات الرأي، نهاية مايو/أيار الماضي، أن إمام أوغلو يتفوق على منافسه يلدريم.

وفي 31 مايو/أيار، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة عن رؤساء 4 شركات للأبحاث انطباعاتهم بخصوص الانتخابات المقبلة، وحظوظ المرشحَيْن إمام أوغلو ويلدريم في الفوز بجولة الإعادة.

وفي هذا السياق، قال محمد علي قولاط رئيس شركة "MAK" للخدمات الاستشارية والأبحاث: "أنتظر أن يحقق إمام أوغلو تقدما على يلدريم بفارق نقطة أو نقطتين خلال جولة الإعادة".

ولفت إلى أن حزب "العدالة والتنمية" وللمرة الأولى يتبنى في حملته الانتخابية الحالية استراتيجية قائمة على الدفاع، على عكس الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي كان فيها حزبا نشطا. وإذا استمر الحزب على هذا المنوال حتى جولة الإعادة فإن هذا سيشكل أزمة كبيرة بالنسبة له.





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بدوره، قال مراد صاري رئيس شركة "كونسينسوس" للأبحاث: "يبدو أن مرشح المعارضة إمام أوغلو قد زاد حاليا من هوة الفارق بينه وبين مرشح النظام بمقدار نقطة كاملة".

من جانبه، اعتبر إحسان أقطاش، رئيس شركة "GENAR" للأبحاث، أن المنافسة بين الطرفين ستكون على أشدها، وأنه ربما نشاهد نفس السيناريو الذي شاهدناه في الانتخابات المحلية الأخيرة، إذ تقدم يلدريم في بداية الإعلان عن النتائج، لتنقلب الكفة في نهاية الأمر لصالح إمام أوغلو.

في السياق ذاته، قال عادل غُر، رئيس شركة "A&G" للأبحاث، إنهم بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي صدر في 6 مايو/أيار الجاري، والذي بموجبه تقررت إعادة انتخابات إسطنبول قاموا بإجراء 3 دراسات بخصوص انتخابات الإعادة.

وأضاف قائلا: "في أول استطلاع تقدم إمام أوغلو على مرشح أردوغان بفارق 6-7 نقاط، وفي الاستطلاعين الآخرين تقلص الفارق إلى 2.3 نقطة".





وسلط الضوء على أهمية الاقتصاد وأوضاع المعيشة اليومية في التأثير على ترجيحات الناخبين.

ومُني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها إمام أوغلو.

وعلى وقع الهزيمة داخل إسطنبول، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الماضي، إعادة التصويت داخل المدينة في 23 يونيو/حزيران؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.