انت الان تتابع خامنئي لشينزو آبي: ترامب "لا يستحق" الرد عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة وزعها مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية لآية الله علي خامنئي خلال لقائة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران

صرح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس في طهران أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا يستحق تبادل الرسائل معه".

وقال آية الله خامنئي لآبي "ليس لدي أي شك في حسن نواياكم وجديتكم، لكن في ما يخص ما تنقلونه عن الرئيس الأميركي، فأنا لا أرى بأن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه وليس لدي أي جواب له ولن يكون في المستقبل".

ومن النادر أن ينقل التلفزيون الإيراني مقتطفات من محادثات بين المرشد الأعلى وزواره.

وبحسب ما نقل موقع خامنئي الرسمي على الإنترنت، فإن المرشد الأعلى أعلن أن إيران "لا ثقة لديها إطلاقا" في أميركا.

وفي إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015 والذي انسحب منه ترامب من طرف واحد في 2018، قال خامنئي "لن نكرر ابدا تجربة المفاوضات الاخيرة مع اميركا".

وتعهدت إيران بموجب الاتفاق الموقع في فيينا بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي ووافقت على الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، لقاء رفع قسم من العقوبات الدولية التي كانت تشل اقتصادها.

لكن ترامب خرج من الاتفاق في أيار/مايو 2018 معتبرا أنه لا يوفر ضمانات كافية، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

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واليابان حليفة كبيرة لواشنطن، وتقيم علاقات جيدة مع إيران.

وتأتي زيارة آبي على خلفية توتر كبير بين إيران والولايات المتحدة ما يثير مخاوف من تصعيد في الخليج.

وأورد موقع خامنئي أن آبي قدم حاملا "رسالة" من ترامب. غير أن طوكيو تؤكد أن رئيس وزرائها لا يحمل رسائل لحساب أحد، وأن الهدف الوحيد لزيارته هو المساهمة في خفض حدة التوتر.

وقال آبي لصحافيين يابانيين بعد لقائه خامنئي "تقاسمت بصراحة تامة وجهات نظري الشخصية حول ما يجول في بال الرئيس (الأميركي)"، مشددا على أنه تباحث "عدة مرات" مع ترامب.

وأضاف "قال الرئيس ترامب إنه لا يريد رؤية تصعيد في التوتر".

وآبي الذي التقى الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ الثورة الاسلامية في 1979.