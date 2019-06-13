البيت الأبيض: من المرجح أن يجتمع ترامب مع شي على هامش قمة مجموع العشرين

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صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق هذا الشهر. وأبلغ المتحدث هوجان جيدلي قناة فوكس نيوز التلفزيونية عندما سئل هل سيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا ”يبدو كأننا نسير في ذلك الاتجاه“. وقال ترامب مرارا إنه يتوقع أن يجتمع مع نظيره الصيني أثناء قمة مجموعة العشرين لبحث النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

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