انت الان تتابع بوتين يقيل مسؤولين في الشرطة متورطين في قضية الصحافي غولونوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس اثنين من مسؤولي الشرطة متورطين في توقيف الصحافي الاستقصائي إيفان غولونوف، المتهم بالاتجار بالمخدرات قبل تبرئته اثر تعبئة المجتمع المدني.

وجاء في المرسوم ان الجنرال-ميجور يوري ديفياتكين، رئيس دائرة مكافحة المخدرات في مدينة موسكو، والجنرال-ميجور أندريه بوشكوف، المسؤول عن قوى الأمن في منطقة غرب موسكو، "قد أعفيا من مهامهما التي كانا يقومان بها".

وكان وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف اعلن الثلاثاء، بعد ساعات من اسقاط التهم الموجهة إلى إيفان غولونوف، أنه سيطلب من فلاديمير بوتين إقالة المسؤولين.

وأوضح كولوكولتسيف أن عناصر الشرطة الذين قاموا بعملية التوقيف، اوقفوا من جهتهم، طوال فترة التحقيق.

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وكان ايفان غولونوف، الصحافي في موقع ميدوزا الإخباري، المعروف بتحقيقاته حول الفساد في بلدية موسكو، أو الاختلاسات في قطاعات مثل الائتمانات الصغيرة، أوقف قبل أسبوع ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله السبت.

وخلفت القضية أصداء هائلة في روسيا، وانتقد داعمو غولونوف قضية مفبركة لحمله على وقف تحقيقاته.

وقمعت مسيرة دعم له الأربعاء، ونجم عنها توقيف أكثر من 400 شخص في موسكو.