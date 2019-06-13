التحالف: استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع ميليشيا الحوثي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، عن تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه تم استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع ميليشيا الحوثي.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الأهداف التي دمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع، مؤكدًا أن عملية الاستهداف في اليمن تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.