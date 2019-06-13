إيران.. قائمة سرية لمرشحين محتملين لولاية الفقيه

أكد مسؤول إيراني بارز وجود قائمة سرية لمرشحين من المحتمل أن يتولى أحدهم منصب ولاية الفقيه في البلاد

خلفا للمرشد الإيراني علي خامنئي (80 عاما).

وذكر محسن آراكي، أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران (مهمته تقتصر على عزل وتعيين المرشد)، أن

قائمة خلفاء خامنئي المحتملين يعلمها 3 أشخاص فقط، دون أن يشير صراحة إلى هوياتهم.

واعتبر آراكي، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس الإيرانية (مقربة من مليشيا الحرس الثوري الإيراني)، أن خلافة

خامنئي أمر سري للغاية، مشيرا إلى أن الثلاثة المطلعين على القائمة ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في

مجلس خبراء القيادة الإيراني.

ولفت آراكي، رجل الدين الإيراني المتشدد المقرب من خامنئي والذي يتولى منصب الأمين العام للمجمع العالمي

للتقريب بين المذاهب الإسلامية (يضطلع بدور دعائي في الخارج) إلى وجود لجنة تعرف باسم "لجنة التحقيق"

يقضي عملها بدراسة طبيعة كل مرشح محتمل لمنصب المرشد الإيراني (يمتلك صلاحيات واسعة في داخل

Advertisements

البلاد).

وتحولت خلافة خامنئي المريض بورم في البروستاتا إلى قضية نقاشية ساخنة في الأوساط الإيرانية على مدى

الفترة الأخيرة، خاصة بعد تلميحات من قبل مليشيا الحرس الثوري بضرورة وجود مرشد جديد يحمل نفس صفات

الخميني وخامنئي، من حيث النهج المتشدد سياسيا ودعم التدخلات العسكرية خارج الحدود، وفقا لأدبيات النظام

الثيوقراطي المسيطر على حكم طهران منذ 40 عاما.

وطبقا للدستور الإيراني، يتعين على أعضاء مجلس خبراء القيادة (يتكون من 88 عضوا) انتخاب شخص جديد

لتولي منصب المرشد سواء في حال تعذر ممارسة المرشد مهامه، أو افتقاره إلى صلاحيات الوظيفة أو وفاته.

وتتشكل تركيبة هذه المؤسسة الإيرانية الرسمية من رجال دين نافذين ضمن هيكل نظام ولاية الفقيه، حيث يختارون

بالتصويت المباشر كل ثمانية أعوام، بينما يتولى رئاسة لجنة التحقيق حاليا رجل الدين المتشدد أحمد جنتي (91

عاما) وفق مرسوم أصدره خامنئي عام 2016.