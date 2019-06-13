واشنطن تؤكد أنها تعمل على تقييم حادثة استهداف السفينتين في بحر عمان

أكد البیت الأبیض، الخمیس، أن الرئیس الأمیركي دونالد ترامب "البحر عمان، مؤكدا أن واشنطن "تقدم المساعدة وتواصل تقییم الوضع".

وقالت المتحدثة باسم البیت الأبیض، سارة ساندرز، إنھ تم إطلاع الرئیس دونالد ترامب "على الھجوم على الناقلتین في بحر عمان".

وذكرت ان الحكومة الأمریكیة تقدم المساعدة وستواصل تقییم الموقف"، حسب ما ذكرت وكالة رویترز.

وكانت ناقلتا نفط تبحران في بحر ُ عمان، قد تعرضتا الخمیس، لما یبدو أنھ ھجوم منسق، إذ كرت مصادر أن إحدى الناقلتین أصیبت بصارخ طوربید، فیما تم إجلاء طاقمي الناقلتین إلى مكان آمن.