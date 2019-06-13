البيت الأبيض: إطلاع ترمب على هجوم خليجي عمان ونواصل تقييم الموقف

قال البيت الأبيض، في نبأ عاجل، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هجوم الناقلتين في خليج عمان، وأن الولايات المتحدة تقدم الدعم وستواصل تقييم الموقف.

وكان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أعلن اليوم، تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان.

وطبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.

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وتعرضت ناقلتا نفط الخميس لهجوم لم تكشف طبيعته، في خليج عمان، وتم إخلاء طاقميها.

والناقلتان ترفع احداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كوريجوس" وترفع علم بنما".