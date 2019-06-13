الامارات تدعو إلى لجم مليشيا الحوثي عن ممارساتها الارهابية

وعدت دولة الامارات اليوم المجتمع الدولي الى التصدي من أي وقت مضى لممارسات الحوثي الارهابية وداعمھا الرئیسي إیران، وإیصال رسالة واضحة لھما بأن الاستمرار في سلوكھما العدواني لن یمر من دون عقاب؛ لأن ھذا السلوك ینطوي على تھدید واضح للأمن والسلم.

وجاء في نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الامارات للدراسات والبحث الاستراتیجیة في افتتاحیة عددھا، الیوم، أن "الھجوم الحوثي بمقذوف عسكري استھدف مطار أبھا الدولي جنوب السعودیة، أمس الأربعاء، جاء لیؤكد الإجرام الحوثي المتصاعد، معتبرة الھجوم "الذي أسفر عن إصابة 26 مدنیا، بینھم نساء وأطفال من جنسیات عدیدة

"جریمة حرب".

وشددت النشرة على ضرورة تحرك ملموس ضد میلیشیا الحوثي التي وصفتھا بـ"المارقة"، ومن یدعمھا ویقدم لھا الأسلحة النوعیة، ویحرضھا على ارتكاب ھذه الأعمال الإرھابیة.

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وأوضحت النشرة أن میلشیا الحوثي تؤكد باعمالھا أنھا "مرتھنة بالكامل في ممارساتھا وقراراتھا لإیران التي تسخر كل جھودھا، الآن، لإرباك الأوضاع في المنطقة وتھدید أمنھا واستقرارھا؛ في محاولة لمساومة المجتمع الدولي للتدخل لتخفیف الضغوط والعقوبات المفروضة علیھا من جانب الولایات المتحدة الامیركیة".

وقالت النشرة إن "ھناك العدید من الشواھد والأدلة تثبت تورط الحرس الثوري الإیراني في إمداد ھذه میلیشیا الحوثي بالأسلحة التي استھدفت مطار أبھا الدولي، ومن قبل محطتي ضخ قرب الریاض".

وأوضحت النشرة أنھ في الوقت الذي یعمل فیھ المجتمع الدولي على دفع مسار الحل السیاسي في الیمن؛ فإن میلیشیات الحوثي الإرھابیة تصر على تدمیر ھذا المسار السیاسي، وتعمل على تنفیذ أجندة إیران، سواء في المماطلة في تنفیذ بنود ھذا الاتفاق، أو في تصعید عملیاتھا التخریبیة والإرھابیة التي تستھدف الأھداف المدنیة والاقتصادیة في

المملكة العربیة السعودیة.