السعودية تعلن فتح باب التجنيد للنساء بشكل رسمي لأول مرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم فتح باب التسجيل للتجنيد الخاص بالعنصر النسائي في كافة مناطق المملكة
وأدوردت الاعلان كالة الانباء السعودیة الرسمیة "واس"، حيث اكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلیة للشؤون العسكریة عن فتح باب القبول والتسجیل لوكالة الأحوال المدنیة للعنصر النسائي برتبة (جندي أول - جندي) للقیام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائیة للأحوال المدنیة في مناطق ومحافظات المملكة.
أوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سیتم عبر بوابة (أبشر - التوظیف) خلال الفترة من یوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 13 / 10 / 1440ھـ وحتى یوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 16 / 10 / 1440ھـ على الرابط التالي
http://www.jobs.sa/
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