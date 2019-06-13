شكرا لقرائتكم استهداف ناقلتي النفط.. الجامعة العربية تدعو لتحرك دولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، إنه على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بشأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان، محذراً من أن بعض الأطراف تريد إشعال النار في المنطقة.

وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس، إلى حادثين منفصلين في خليج عمان يجري التحقيق بشأنهما، حيث ذكرت وكالة "رويترز" أن واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

وقالت البحرية الأميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.

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ونقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان، وأنه لا أنباء عن تلوث بحري من ناقلة النفط.

وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

وقالت الشركة المالكة لـ"فرونت ألتير" إن الناقلة تعرضت للاستهداف مرتين خلال 3 ساعات.