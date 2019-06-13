القوات الاسرائيلية افرجت عن الراعيين المحتجزين لديها والجيش استلمهما

افادت معلومات ​صحفية​ بان "​القوات الاسرائيلية​ افرجت عن الراعيين المحتجزين لديها، عبر معبر الناقورة، حيث إستلمهما ​الجيش اللبناني​ وسيقوم بنقلهم الى مديرية مخابرات ​الجنوب​ صيدا للتحقيق معهم".

وكان مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ قد أفاد يوم أمس بأنّ "دورية إسرائيلية خرقت خط الانسحاب عند تلة الرداد شرقي ​بلدة شبعا​، ونصبت مكمنًا عملت خلاله على اختطاف الراعيَين "م. ك" و"ا. د" من بلدة شبعا، وذلك أثناء رعيهما قطيعيهما في ذلك المكان، واقتادتهما باتجاه الموقع".

وأوضح أنّ "على اثر ذلك، اتّخذت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة هناك، التدابير الأمنية اللازمة، وباشرت اتصالاتها بقوات الطوارئ المنتشرة هناك لمعالجة هذا الخرق".