رئيس بلدية طرابلس بحث مع سفيرة سري لانكا في تعزيز العلاقات والتبادل التجاري والإستثماري

إستقبل رئيس ​بلدية طرابلس​ المهندس ​احمد قمرالدين​ في مكتبه في القصر البلدي، سفيرة سري لانكا ويجيراتني منديس على رأس وفد من السفارة.

وأعربت السفيرة منديس عن سعادتها بزيارة طرابلس والإطلاع على مرافقها، "لا سيما بلديتها التي تمثل السلطة المحلية"، وأملت ب"تعزيز العلاقات بين البلدين والتبادل التجاري والإستثماري والعمالة كما تبادل الخبرات في المجالات كافة وإقامة تعاون مشترك". وتحدثت عن واقع الحياة العامة في بلادها، فأعطت صورة واضحة عن شعبها "وما تتمتع به سري لانكا من مزايا إقتصادية وسياحية وثقافية وحضارية جعلتها محط أنظار السياح من مختلف دول العالم".

من جهته، رحب قمرالدين بالسفيرة منديس، واستعرض معها "واقع العمل البلدي والمزايا الحضارية وإلاقتصادية والتراثية والاثرية والسياحية التي تتمتع بها طرابلس، وامتلاكها مقومات تنموية من مرفأ ومعرض ومصفاة ومنشآت رياضية ومدينة أثرية تعتبر الثانية بعد القاهرة في الآثار المملوكية"، ولفت الى ان "هذا اللقاء يأتي تكملة للقاء السابق مع السفيرة منديس في ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في طرابلس في حضور رئيسها توفيق دبوسي ورئيس بلدية القلمون طلال دنكر".