الرئيس عون منح رئيس محكمة التمييز الفرنسية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط

مَنح رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، رئيس ​محكمة التمييز​ الفرنسية Bertrand Louvel، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، بحضور وزير العدل ​ألبير سرحان​ وويزر الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ​جان فهد​. والتقى الرئيس عون وفدًا من القضاة العرب والأجانب الّذين شاركوا في احتفال مئوية محكمة التمييز في ​لبنان​، بحضور سرحان وجريصاتي وفهد.

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