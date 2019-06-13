طليس وشري: حزب الله وأمل داعمان أساسيان لتطبيق قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني

أكّد مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في "​حركة أمل​" ​بسام طليس​ وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ​أمين شري​، "وقوف "أمل" و"​حزب الله​" إلى جانب عناصر ​الدفاع المدني​ اللبناني في مطالبتهم بتنفيذ قانون تثبيتهم".

وشدّدا بعد لقاء عُقد في مكتب البلديات المركزي لـ"حركة أمل" ضمّ إلى طليس وشري، مفوض الدفاع المدني في "​كشافة الرسالة​ الإسلامية"، مسؤول في "​الهيئة الصحية الإسلامية​"، ولجنة المتابعة لقضية المتطوعين في الدفاع المدني، على "ضرورة تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل".

كما تمّ خلال اللقاء التركيز على "ضرورة حصول المتطوعين على كامل حقوقهم، ورفض الكلام عن إقفال مراكز للدفاع المدني، والاتفاق على القيام بجولة على ​الكتل النيابية​ من اجل إدخال هذا الملف الأساسي في النقاش الدائر في ​لجنة المال​ حول ​الموازنة​ العامة".

وتمنّى طليس وشري بإسم "حركة أمل" و"حزب الله"، من عناصر الدفاع المدني "عدم التقصير بحقّ الناس ومتابعة كلّ الاستغاثات الّتي يتلقّونها في كلّ المناطق اللبنانية، خصوصًا أنّ عملهم بدأ بشكل تطوعي ويهدف أوّلًا وأخيرًا لخدمة المواطنين، الّذين يجب أن يبقوا إلى جانبهم في قضيّتهم المحقّة".