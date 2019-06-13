رئيس مقاطعة الالب والكوت دازور الفرنسية: تعاون طبي وبلدي وأكاديمي مع لبنان

أكّد رئيس مقاطعة الألب والكوت دازور الفرنسية ​رينو موزوليه​، في مؤتمر صحفي عقده في قصر الصنوبر بحضور السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، أن "خلال رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عرض معه أطر التعاون الانساني بين مقاطعته ولبنان على مختلف المستويات، لا سيما أن لبنان يعاني ظروفًا صعبة نتيجة أعداد ​النازحين السوريين​ التي تفوق طاقته على تحمل أعبائهم وحاجاتهم".

وتحدث موزوليه عن زيارته لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ولوزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في حضور رؤساء اتحاد البلديات في لبنان.

ولفت موزوليه الى أن مقاطعته "وضعت هذه السنة مبلغًا ماليًا من أجل التعاون والتنمية لبلدان وشعوب خارج ​فرنسا​، وهذه السنة اهتمامنا بلبنان والتعاون معه على مستويات متعددة حيث سنتعاون مع اتحادات البلدية، وخصوصًا في شأن تطوير عمل ودور ​الشرطة البلدية​، من خلال تقديم الخبرات والوسائل الحديثة وقيام الدورات التدريبية المختلفة"، موضحًا "أننا عرضنا موضوع التعاون الطبي بين ​مستشفيات​ فرنسا ومستشفيات لبنان بالإضافة الى التعاون بين كليات الطب الفرنسية وكليات الطب في لبنان لجهة الخبرات والتدريب المستمر، وخصوصًا عبر النقل المباشر بالانترنت للعمليات الطبية المعقدة وخصوصًا عمليات التشريح للجثث أمام طلاب كلية الطب في لبنان".

ورأى موزوليه "أننا وضعنا خطة وبرامج من أجل تحسين التعاون الاكاديمي والعلمي على الصعيد الطبي مع الجمعيات الخيرية والانسانية والبلديات، كبلديتي صور وجزين مثلًا، وخصوصًا تلك الجمعيات التي تهتم بالفقراء وذوي الدخل المحدود حيث نعمل من اجل زيادة التعاون على كل المستويات وفي مختلف المجالات، ولا سيما أن العلاقات التي تربط لبنان بفرنسا ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتاريخيًا هي علاقات وثيقة ومتينة جدًا".