أفيوني: لخلق البيئة الايجابية لشجيع الاستثمارات في لبنان

شجع وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني خلال عشاء على شرفه أقامته سفيرة لبنان في ​سويسرا​ رولا نور الدين أبناء الجالية على دعم الاصلاحات التي تقوم بها ​الحكومة اللبنانية​، ومساعدة لبنان في مد الجسور بين ​الاقتصاد اللبناني​ وبلاد الإغتراب، كي نتمكن من تشجيع المغتربين على الاستثمار في لبنان.

وأكد أفيوني إلتزام حكومة "إلى العمل" على خلق ​البيئة​ الايجابية لشجيع الاستثمارات في لبنان، وبخاصة من المغتربين كي يتمكنوا من القيام بدورهم في إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني.

والتقى أفيوني بسويسرا وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية السويسرية ماري غبريال إينيغن ووزير الدولة لشؤون الاعداد والبحوث والابتكار مارتينا هيراياما، في حضور سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوز. وتم خلال اللقاء البحث في سبل التعاون الاقتصادي بين لبنان وسويسرا وسبل تشجيع الشركات السويسرية على الاستثمار والانفتاح، وجعله منصة إقليمية للإستثمارات السويسرية في لبنان.

كذلك عقد أفيوني إجتماعا مع الامين العام للأونكتاد موخيسا كيلويي، تمحور حول تشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة في لبنان والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع (الاونكتاد) لتشجيع هذه الاستثمارات.واتفق على مواصلة البحث لتحديد الخطوات اللازمة لتطبيق هذه الاصلاحات في شكل سريع.

كما وشملت زيارة الوزير أفيوني لقاء مع المسؤولين في جامعة "البوليتكنيك" في ​لوزان​، وتناول البحث ملفات التربية والتعليم والابتكار وسبل التعاون بين الجامعة و​الجامعات​ اللبنانية، وسبل العمل على خلق برامج مشتركة ونقل التكنولوجيا السويسرية إلى لبنان وتشجيع الشركات الناشئة على خلق برامج وتدريب المهنيين، وتحضيرهم للانخراط في سوق العمل وتلبية متطلبات التكنولوجيا الحديثة. وإتفق على متابعة الموضوع ودراسة مبادرات معينة في هذا المجال.