اجتماع في وزارة المالية للبحث في حل لازمة الجامعة الللبنانية

يعقد في هذه الاثناء، اجتماع في ​وزارة المالية​، مخصص لحل ازمة ​الجامعة اللبنانية​، ويضم الى الوزير ​علي حسن خليل​ الوزير ​اكرم شهيب​ والنائب ​بهية الحريري​ ورئيس الجامعة ​فؤاد ايوب​ و​ممثلين​ عن ​الاساتذة​.

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