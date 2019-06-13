اجتماع في وزارة المالية للبحث في حل لازمة الجامعة الللبنانية

يعقد في هذه الاثناء، اجتماع في وزارة المالية، مخصص لحل ازمة الجامعة اللبنانية، ويضم الى الوزير علي حسن خليل الوزير اكرم شهيب والنائب بهية الحريري ورئيس الجامعة فؤاد ايوب وممثلين عن الاساتذة.
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