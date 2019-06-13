شهيب بعد الاجتماع بوزير المال ووفد أساتذة اللبنانية:توصلنا لقواسم مشتركة

أوضح وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، بعد لقائه وزير المالية ​علي حسن خليل​ وممثّلي أساتذة "​الجامعة اللبنانية​" في ​وزارة المالية​، لمعالجة ملف "الجامعة اللبنانية" و​إضراب​ أساتذتها، "أنّنا توصّلنا إلى قواسم مشتركة حول بعض النقاط بما يتعلق بإضراب الأساتذة، وهناك وعود بشأن النقاط الباقية خصوصًا في ظلّ مناقشة ​الموازنة​".

ولفت إلى أنّ "الموسم شارف على نهايته، والطلّاب يجب أن يتخرّجوا ونحن بأمسّ الحاجة لإنهاء ​العام الدراسي​"، مشدّدًا على أنّ "الجامعة اللبنانية هي إدارة وأساتذة وطلاب، وتبقى الأساس والموقع الوطني الأول في الوزارة". وأكّد "أنّنا بأمسّ الحاجة لإنهاء هذا الوضع، والأساتذة عبّروا عن حقّهم الديمقراطي بشكل واضح، ووصلنا إلى نقاط تفاهم".

وبيّن شهيب أنّ "رئيس رابطة ​الأساتذة​ المتفرغين في ​"الجامعة اللبنانية​" ​يوسف ضاهر​ سيلتقي أعضاء رابطة الأساتذة وينقل لهم الصورة الإيجابيّة والتوافق بين جميع الجهات، لفكّ الإضراب والعودة إلى التعليم، فطلّابنا يستحقّون أن يتخرّجوا هذا العام". وأعرب أن أمله في أن "تنتهي هذه المسألة بأسرع وقت".

ونوّه إلى أنّ "القرار الجريء اتُّخذ من قبلنا وستّتخذه الرابطة، ولا تضييع للوقت وتمييع للواقع، إنّما هناك من يعمل بشعبوية ومن يعمل بجد ونحن نعمل بجدّ".