الحواط: إنسحاب الوفد السوري من مؤتمر العمل الدولي فيه انتقاص من قيمة لبنان

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ أنه "لمن يريد أن يفهم ​النظام السوري​ في واد وبعض ال​لبنان​يين الداعين الى الحوار معه حول ملفات الساعة في واد آخر".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح الحواط أن "إنسحاب الوفد السوري من مؤتمر العمل الدولي فيه انتقاص من قيمة لبنان ​الدولة​ الممثّل بوزير العمل، وفيه ردّ مباشر وواضح على الدعوات الى الحوار مع هذا النظام".