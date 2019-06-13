الحواط: إنسحاب الوفد السوري من مؤتمر العمل الدولي فيه انتقاص من قيمة لبنان

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أنه "لمن يريد أن يفهم النظام السوري في واد وبعض اللبنانيين الداعين الى الحوار معه حول ملفات الساعة في واد آخر".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح الحواط أن "إنسحاب الوفد السوري من مؤتمر العمل الدولي فيه انتقاص من قيمة لبنان الدولة الممثّل بوزير العمل، وفيه ردّ مباشر وواضح على الدعوات الى الحوار مع هذا النظام".
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