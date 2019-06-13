الحواط: نحيي قرار جبق بالتراجع عن نعيين الطبيب جوني ابراهيم إذا صح الخبر

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه "إذا صح الخبر نحيي قرار وزير الصحة ​جميل جبق​ بالتراجع عن تعيين الطبيب ​جوني ابراهيم​ ونطالب ​التفتيش المركزي​ بمتابعة ملفه الذي كان أحيل من قبل نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة ​غسان حاصباني​"، مشددة على "أننا نطالب بأن يعتبر شريط الفيديو المتناقل بمثابة إخبار لدى ​النيابة العامة المالية​".

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