بو عاصي معلقا على انسحاب الوفد السوري: ما من مستمع وما من مجيب

توجّه النائب ​بيار بو عاصي​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، "الى من يصر على التفاوض مع ​النظام السوري​ من اجل عودة ​النازحين​، نحيله الى انسحاب الوفد السوري لدى إلقاء وزير العمل كميل بو سليمان كلمة ​لبنان​ كممثل لفخامة ​رئيس الجمهورية​ في مؤتمر العمل الدولي."

واضاف ان "أليس العمل وفرصه من ابرز تحديات ​النزوح السوري​ على لبنان؟ وما من مستمع وما من مجيب".