بو عاصي معلقا على انسحاب الوفد السوري: ما من مستمع وما من مجيب

توجّه النائب بيار بو عاصي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، "الى من يصر على التفاوض مع النظام السوري من اجل عودة النازحين، نحيله الى انسحاب الوفد السوري لدى إلقاء وزير العمل كميل بو سليمان كلمة لبنان كممثل لفخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر العمل الدولي."
واضاف ان "أليس العمل وفرصه من ابرز تحديات النزوح السوري على لبنان؟ وما من مستمع وما من مجيب".
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