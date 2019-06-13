أبي اللمع: النظام السوري لا يعترف بحق شعبه في التعبير فكيف بحق اللبنانيين في الكلام

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ​إدي أبي اللمع​، على أنّه "ليس غريبًا انسحاب وفد ​النظام السوري​ من جلسة مؤتمر "​منظمة العمل الدولية​" أثناء إلقاء وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ كلمته".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هكذا هو هذا النظام. لا يعترف بحقّ شعبه في التعبير، فكيف بحقّ اللبنانيين في الكلام. هذا شرف لنا".