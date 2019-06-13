أبي اللمع: النظام السوري لا يعترف بحق شعبه في التعبير فكيف بحق اللبنانيين في الكلام

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع، على أنّه "ليس غريبًا انسحاب وفد النظام السوري من جلسة مؤتمر "منظمة العمل الدولية" أثناء إلقاء وزير العمل كميل أبو سليمان كلمته".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هكذا هو هذا النظام. لا يعترف بحقّ شعبه في التعبير، فكيف بحقّ اللبنانيين في الكلام. هذا شرف لنا".
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