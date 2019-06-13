قوى الامن: توقيف مطلوب بجرائم تجارة وترويج وتصنيع وتهريب مخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 8/04/2014 اوقف المدعو ج. د. ج. (مواليد 1966 لبناني) من قبل ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ بمؤازرة من ​شعبة المعلومات​، بجرائم تجارة وترويج وتصنيع وتهريب مخدرات، حيث اعترف بما نسب اليه، وكان بحقه 20 ملاحقة قضائية في حينه".

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