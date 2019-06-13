أعلن ​التحالف العربي​ بقيادة ​المملكة العربية السعودية​ أنه "استهدف مواقع لإرهابيين أجانب يتعاونون مع جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ في ​اليمن​. يذكر أن السعودية نفذت هذه العملية العسكرية بعد قصف مطارها "أبها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: استهدفنا مواقع لإرهابيين يتعاونون مع الحويثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.