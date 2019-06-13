هيئة ناقلات النفط: إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد

أعربت هيئة ناقلات ​النفط​ عن "المخاوف بشأن سلامة أطقم ​السفن​ التي تتنامى بعد تعرض ناقلتين اليوم إلى هجمات في بحر عمان"، مشيرة إلى أن "إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد إذا استمرت المخاطر".

وبحسب الموقع السعودي أكّد وسطاء شحن أن "شركتين تملكان ناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى منطقة ​الخليج​".

​​فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارًا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عمان والطاقم آمن.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان"، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط".

وأضاف المصدر لـ"رويترز" أن "النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان".

ولفتت المصادر إلى أن "إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما".