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الكويت والعراق والسعودية الأعلى في درجات الحرارة عالميًا

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سجلت 3 دول عربية أعلى درجات حرارة في ​العالم​ خلال الأسبوع الجاري.

ووصلت ​درجات الحرارة​ في ​الكويت​ إلى 63 درجة مئوية، بعدها جاءت ​العراق​ بـ55.6 درجة، ثم ​​ بـ55 درجة، بحسب صحيفة سبق الإلكترونية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وصول درجات الحرارة إلى 68 درجة خلال شهر تموز.

يذكر أنه توفي مواطن كويتي يوم الأربعاء الماضي، بسبب ضربة شمس بعد تعرضه المفرط لها.

وتجدر الإشارة إلى أن ​وزارة العمل​ والتنمية الاجتماعية في السعودية حظرت العمل تحت أشعة ​الشمس​ على جميع المنشآت في ​القطاع الخاص​، وذلك حتى 15 أيلول 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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