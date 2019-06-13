الكويت والعراق والسعودية الأعلى في درجات الحرارة عالميًا

سجلت 3 دول عربية أعلى درجات حرارة في ​العالم​ خلال الأسبوع الجاري.

ووصلت ​درجات الحرارة​ في ​الكويت​ إلى 63 درجة مئوية، بعدها جاءت ​العراق​ بـ55.6 درجة، ثم ​السعودية​ بـ55 درجة، بحسب صحيفة سبق الإلكترونية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وصول درجات الحرارة إلى 68 درجة خلال شهر تموز.

يذكر أنه توفي مواطن كويتي يوم الأربعاء الماضي، بسبب ضربة شمس بعد تعرضه المفرط لها.

وتجدر الإشارة إلى أن ​وزارة العمل​ والتنمية الاجتماعية في السعودية حظرت العمل تحت أشعة ​الشمس​ على جميع المنشآت في ​القطاع الخاص​، وذلك حتى 15 أيلول 2019.