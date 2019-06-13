سجلت 3 دول عربية أعلى درجات حرارة في العالم خلال الأسبوع الجاري.
ووصلت درجات الحرارة في الكويت إلى 63 درجة مئوية، بعدها جاءت العراق بـ55.6 درجة، ثم السعودية بـ55 درجة، بحسب صحيفة سبق الإلكترونية.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وصول درجات الحرارة إلى 68 درجة خلال شهر تموز.
يذكر أنه توفي مواطن كويتي يوم الأربعاء الماضي، بسبب ضربة شمس بعد تعرضه المفرط لها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية حظرت العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت في القطاع الخاص، وذلك حتى 15 أيلول 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت والعراق والسعودية الأعلى في درجات الحرارة عالميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.