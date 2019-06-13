خليل بعد لقائه شهيب وأساتذة اللبنانية:أعتقد وصلنا إلى طي صفحة الاضراب

أشار وزير المال ​علي حسن خليل​ بعد لقائه وزير التربية أكرم شهيب مع وفد من أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ إلى انه "وصلنا إلى طي صفحة الاضراب وجميع المجتمعين أكدوا أولوية الحفاظ على الجامعة ودعمها إلى أقصى الحدود".

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد وصف اضراب أساتذة الجامعة اللبنانية بالمعيب بحق الأساتذة، وقال انه "غير مقبول". وأكّد ان الموازنة لم تطل الأساتذة، فلماذا يحرمون أكثر من مائة ألف طالب لبناني من الذهاب إلى الجامعة.

ورد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​​​ ​يوسف ضاهر​ على كلام رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ معتبرا أن "المعيب ليس الاضراب في الجامعة بل جهل وتجاهل قضاياها ومعاناتها، والمعيب هو عدم استقبال رابطة ​الاساتذة​ ومناقشتها بهموم الجامعة"، مضيفا:"المعيب هو ضرب استقلالية الجامعة والتدخلات السياسية والطائفية في شؤونها ووضع موزانة ترقيعية تضرب ركائز الوطن".