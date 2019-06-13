غوتيريس دان الهجوم على ناقلتي النفط: العالم لا يتحمل مواجهة كبرى بالخليج

دان الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، بشدّة "الهجوم على ناقلتي ​النفط​ في خليج عمان"، مؤكّدًا "ضرورة إظهار الحقيقة".

وشدّد على أنّ "العالم لا يتحمّل مواجهة كبرى في ​الخليج​".

يُذكر أنّ السلطات البحرية النروجية كانت قد أعلنت "تعرّض ناقلة ​النفط​ "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لهجوم في بحر عُمان بين ​الإمارات​ و​إيران​ وسمعت ثلاثة ​انفجارات​ على متنها"، مؤكّدةً "عدم إصابة أيّ عنصر من الطاقم بجروح".

كما أفادت الهيئة النروجية للشؤون البحرية في بيان بأنّ "هجومًا استهدف ​سفينة​ أُخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها"، لافتةً إلى أنّ "النيران مشتعلة في الناقلة "فرونت ألتير" البالغة زنتها حوالى 110 ألف طن، فيما وصلت فرق الإغاثة إليها".

من جهته ، أعلن الأسطول الخامس الأميركي "أنّه تلقّى نداءي استغاثة من ناقلتي نفط تعرّضتا لهجوم في خليج عُمان". إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنّ "إيران قدّمت المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" ترفع احداهما علم بنما والثانية علم جزر مارشال، بعد أن تعرّضتا "لحادثة" صباحًا في بحر عُمان"، مشيرةً إلى أنّه "تمّت إغاثة 44 بحّارًا".