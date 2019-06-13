الكرملين: من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن الهجوم على ناقلتي النفط

أكّد ​الكرملين​ أنه "من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن الهجوم على ناقلتي ​النفط​ في عمان".

وكانت قد تعرضت ناقلتا نفط في وقت سابق إلى حادثين منفصلين في خليج عمان يجري التحقيق بشأنهما، حيث قالت وكالة "رويترز" إن "واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها".

ولفتت ​البحرية الأميركية​ إلى أن "ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في ما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.

ونقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان، وأنه لا أنباء عن تلوث بحري من ناقلة النفط.

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وذكر الأسطول الخامس أنه "أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

وأوضحت الشركة المالكة لـ"فرونت ألتير" أن "الناقلة تعرضت للاستهداف مرتين خلال 3 ساعات".

يأتي ذلك فيما بيّن وزير التجارة ​اليابان​ي "أنني تلقيت تقريراً عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب ​مضيق هرمز​".

فيما أكدت شركة "كوكوكا سانجيو" اليابانية للشحن تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم في خليج عمان، وأن الناقلة التي تعرضت لهجوم كانت تحمل مواد كيمياوية.