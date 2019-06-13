رفضت وزلرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ​سوريا​ التعليق على انسحاب وفدها خلال إلقاء وزير العمل اللبناني ​كميل أبو سليمان​ كلمته في الدورة ١٠٨ لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف. واوضح مصدر مطلع مع الوفد السوري للنشرة ان "كلام الوزير اللبناني حول ​النازحين​ غير مقبول بحقهم خاصة وان دمشق قدمت تسهيلات كبيرة لعودة رعاياها الى وطنهم فيما يعمل مسؤوليين لبنانيين واحزاب لبنانية على عرقلة عودتهم والوزير اللبناني من بينهم"، ولفت المصدر إلى أنه "من غير المقبول ان يتجرأ الوزير على النازحين ويعتبرهم ينافسون اللبنانيين ولذلك فضل الوفد السوري الانسحاب للتأكيد على رفضه لكلام الوزير".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة العمل السورية للنشرة عن انسحاب وفدها خلال كلمة أبو سليمان: كلامه حول النازحين غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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