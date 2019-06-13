"إي فاينانس" توقع اتفاقية لإتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، في بيان اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقية تعاون مع محافظة بورسعيد لإتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني لمدفوعات الخدمات الحكومية في المحافظة، وذلك بالتزامن مع افتتاح الشركة مركزاً شاملاً لدعم الخدمات الإلكترونية الحكومية.

ويأتي هذا الاتفاق قبل أيام من إعلان المدينة الساحلية أول مدن مصر الذكية، حيث تخطط الحكومة لإعلان بورسعيد أول مدينة ذكية خلال 30 يونيو الجاري، في إطار خطة أوسع لتطوير المحافظات المصرية، بحسب البيان.

وتتضمن هذه الاتفاقية أن تكون شركة "إي فاينانس" مسؤولة عن إدارة وتشغيل منظومة التحصيل الإلكتروني لموارد المحافظة الناتجة عن تقديم خدمات الحكومة المميكنة للجمهور، بالإضافة إلى ضمان استقرار وكفاءة الخدمات المقدمة عبر المنظومة ومتابعة تنفيذها.

وتتيح الاتفاقية تطوير نظم العمل الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحقيق الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال، وفقا للبيان.

وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بإدارة وتشغيل منظومة التحصيل الإلكتروني لموارد محافظة بورسعيد الناتجة عن تقديم الخدمات الحكومية المميكنة لجماهير المتعاملين، وذلك من خلال كافة قنوات التحصيل التي يتيحها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي تديره الشركة.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تنص على أن تتكفل الشركة بتصميم وتطوير البرامج اللازمة للمنظومة واختبارها فنيًا، وتدريب أطقم التشغيل، وتحديث قواعد بيانات المحافظة بتفاصيل السداد، وإعداد تسويات يومية لمتحصلات المحافظة تتضمن كل المدفوعات المنفذة وإرسالها للمحافظة والبنك المركزي.

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وتستحوذ بورسعيد على 371 نقطة تحصيل إلكتروني حكومية من أصل 15 ألف نقطة نشرتها "إي فاينانس" في جميع أنحاء الجمهورية، بحسب البيان.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة "إي فاينانس"، إن الشركة تسعى دائماً لتنفيذ خطط تطوير واستثمارات في البنية التحتية لها.

وتابع سرحان، أن افتتاح مركز دعم الخدمات الإلكترونية الحكومية يعد المرحلة الأخيرة قبل إعلان بورسعيد مدينة ذكية.

وأضاف رئيس الشركة، أن "التحول الرقمي للمدينة يعني إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظ.. وقد عملنا على تحقيق ذلك من خلال تأهيل بورسعيد للعمل بمنظومة رقمية شاملة ومن خلال مد شبكة من البنية التحتية الذكية".

وبحسب سرحان، فإن "الاتفاقية تعني أننا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من التنفيذ، أما مركز الدعم الجديد فيضمن استقرار الخدمات وكفاءتها ومتابعة تنفيذها لحظة بلحظة من أجل نجاح المشروع".

وشركة "إي فاينانس" هي الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية وفق تعاقد بين الطرفين تم بناءً على سابقة أعمال للشركة في عدة مشروعات قومية.