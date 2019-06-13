توقيع بروتوكول لتعميم نظام السداد الإلكتروني مع الوحدات الحكومية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بروتوكول تعاون، اليوم الخميس، مع ابراهيم سرحان، رئيس شركة ايفينانس الحكومية، لبدء تطبيق نظام الدفع الالكتروني مع الوحدات الحكومي بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق منظومة "بورسعيد المحافظة الرقمية الأولي في مصر" خلال الشهر المقبل.

وأكد المحافظ، خلال توقيع البروتوكول، أن بورسعيد كعهدها تظل نموذج لبدء المشروعات التنموية الجديدة التي تنفذها الحكومة، وتنطلق منها إلي باقي المحافظات، مشيرا إلي أن النظام الجديد يتيح فرصة تقديم الخدمات للمواطنين بكل شفافية ويسر ويقضي بشكل كبير علي الفساد الإداري، وذلك بعد أبعاد العنصر البشري في أداء هذه الخدمات.

وأشار محافظ بورسعيد إلي أنه تم توقيع عقود تجهيز المواقع الحكومية والمخازن وغيرها، لتتولي الشركة المنفذة بدء التطبيق في جميع المواقع، كما تم افتتاح مركز الدعم الالكتروني أمام مسجد لطفي شبارة، لمساعدة المواطنين وتقديم الخبرات لهم في كيفية التعامل بالنظام الجديد.