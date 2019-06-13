سياسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس: بيع أسلحة لقطر غير قانوني

أكد إليوت إنجل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، أن "بيع أسلحة لقطر غير قانوني".

وأضاف "إنجل"، في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي حول تحديد الطوارئ التي يجب أن يحددها الكونجرس لبيع أسلحة لدول بعينها، أنه "طبقا للدستور الأمريكي لا توجد طوارئ تسمح بالموافقة على بيع أسلحة لقطر في هذا التوقيت".

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وكانت الإدارة الأمريكية قد أبلغت الكونجرس الشهر الماضي بأنها سوف تبيع أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، تشمل طائرات هجومية من طراز أباتشي ومعدات هجومية ذات صلة، وتنتظر الكونجرس للموافقة على الصفقة.

وكان عضو الكونجرس راند بول قدم عريضة ترفض بيع الأسلحة الهجومية لقطر، خصوصا في هذا التوقيت الدقيق في منطقة الشرق الأوسط.

وطبقا للقانون الأمريكي فإن الإدارة الأمريكية بحاجه إلى موافقة الكونجرس في صفقات بيع الأسلحة.