روسيا تحذر من تحميل إيران مسئولية استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

حذرت الخارجية الروسية، في أول تعليق منها على الأنباء عن استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، اليوم الخميس، من أي محاولات لتحميل إيران المسئولية عن الحادث.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريح صحفي: "أود الاستفادة من هذه الفرصة للتحذير من الاستنتاجات المستعجلة ومحاولات تحميل الطرف غير الموالي لعدد من الدول المعروفة".

وأضاف ريابكوف:"تابعنا في الآونة الأخيرة حملة مشددة للضغط النفسي السياسي والعسكري على إيران. ومن غير المرجو أن تستغل الأحداث المأساوية، التي حصلت الآن وهزت سوق النفط العالمية، بغرض التأجيج اللاحق للتوتر في سياق معاد لإيران".

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وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على ضرورة "تقييم تداعيات الحادث السياسية وغيرها لاحقا".

وأفادت تقارير إعلامية متعددة في وقت سابق من اليوم بالهجوم على ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokua Courageos" في مياه خليج عمان، ما أدى لغرق السفينة الأولى، فيما أعلنت إيران عن إنقاذ 44 شخصا من طاقمي السفينتين ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد.

ويأتي هذا الحادث بعد أن استهداف 4 سفن شحن (اثنتان سعوديتان، وإماراتية ونرويجية) قرب مياه الإمارات في خليج عمان يوم 12 مايو، فيما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم.