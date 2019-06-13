ترامب يدرس حماية ألمانيا من روسيا عبر العقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس فرض عقوبات على مشروع لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، مشددًّا على أن الولايات المتحدة تعد بديلا "أفضل" لأوروبا من روسيا.

وأوضح ترامب، لصحفيين في البيت الأبيض: "نحن نقوم بحماية ألمانيا من روسيا.. فموسكو تحصل على مليارات ومليارات الدولارات من ألمانيا مقابل الغاز"، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج".

وأضاف: "أعتقد أن ألمانيا تضع نفسها

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في وضع غير مؤات للغاية، حيث أن اعتمادها على الغاز الروسي يجعل منها رهينة لروسيا".

وأثار مشروع خط الغاز"السيل الشمالي-2" انقساما في الاتحاد الأوروبي، إذ ترى دول شرق أوروبا والدول الاسكندنافية ودول البلطيق أن المشروع، الذي هو قيد الإنشاء حاليا، يمثل اعتمادا متزايدا للاتحاد الأوروبي على روسيا، في حين أن دول

شمال أوروبا، وخصوصا ألمانيا، تعطي أولوية للفوائد الاقتصادية للمشروع.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب، الذي يبلغ طوله 1225 كيلومترا، العام القادم. وتبلغ تكلفة المشروع 11 مليار دولار، ويتضمن مد أنبوبين باستطاعة 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيمر الأنبوبان عبر المياه الإقليمية لفنلندا، والسويد، وربما الدنمارك التي لا تزال مترددة في تمريره عبر مياهها الإقليمية.

وفي مارس الماضي، أكدت شركة "غازبروم" الروسية أن تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" يجري على قدم وساق، مشيرة إلى مد نحو 830 كيلومترا منه.