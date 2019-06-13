مسؤولة أممية: الديمقراطية التونسية تسير بشكل جيد ولا بد من دعمها

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشليه أن الديمقراطية التونسية تسير بشكل جيد.

وقالت المسؤولة الأممية، في تصريح اليوم الخميس، عقب لقائها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، إن تونس مثال فريد في الانتقال الديمقراطي، وإن الإصلاحات

التي تم إقرارها للنهوض بحقوق الإنسان ولتكريس الحريات ودعم المسار الديمقراطي لا بد أن من دعمها بشكل كبير.ورحبت المفوضة السامية بانتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلسالأمن بالأمم المتحدة في الفترة 2020 /2021.وأوضحت باشليه أنها تطرقت، خلال لقائها وزير الخارجية التونسي، إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الملف الليبي.يذكر أن مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، تقوم والوفد المرافق لها بزيارة رسميّة إلى تونس للمشاركة في المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان.