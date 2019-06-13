رحب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس باعتزام بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بابا الكنيسة الكاثوليكية زيارة العراق العام المقبل، معتبرا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية تاريخية.
وذكر مكتب الرئيس العراقي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخباريةـ أن هذا الترحيب جاء خلال استقبال الرئيس صالح، في قصر السلام ببغداد، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، مشيرًا إلى
وأضاف المكتب أن الرئيس صالح أكد أهمية زيارة بابا الفاتيكان، الذي يدعم دائما تحقيق السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية، إلى العاصمة بغداد، واصفًا هذه الزيارة بأنها تاريخية للشعب العراقي بكافة أطيافه وللمسحيين خاصة.
وكان البابا فرنسيس قد قال
وفي عام 2000، أراد البابا الراحل يوحنا بولس زيارة مدينة أور العراقية الأثرية التي يُعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم، وكان من المقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تضم العراق ومصر، لكن المفاوضات بهذا الشأن مع الحكومة العراقية آنذاك في عهد الرئيس الراحل صدام حسين انهارت ولم يتمكن من الذهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يرحب باعتزام بابا الفاتيكان زيارة البلاد.. ويصفها بـ"التاريخية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.