باكستان تستنكر الهجوم الحوثي على مطار أبها بالسعودية

أدانت باكستان بشدة هجومًا صاروخيًا أطلقته الميليشيات الحوثية على مطار "أبها" في المملكة العربية السعودية.

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها - نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس، إن باكستان تدين

هذا الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، مجددة دعمها وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها.