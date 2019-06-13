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باكستان تستنكر الهجوم الحوثي على مطار أبها بالسعودية

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  أدانت باكستان بشدة هجومًا صاروخيًا أطلقته الميليشيات الحوثية على مطار "أبها" في المملكة العربية .
 قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها - نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس، إن باكستان تدين

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هذا الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، مجددة دعمها وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها.
 
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