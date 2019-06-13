باكستان تستنكر الهجوم الحوثي على مطار أبها بالسعودية

أدانت باكستان بشدة هجومًا صاروخيًا أطلقته الميليشيات الحوثية على مطار "أبها" في المملكة العربية السعودية.
قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها - نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس، إن باكستان تدين
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