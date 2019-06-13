استقرار في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار حالة من الاستقرار، اليوم الخميس، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، التي بلغت جنيهًا واحدًا وعشرة قروش منذ

بداية العام الحالي.وطبقًا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل ١٦,٧١ جنيه للشراء، و١٦,٨١ جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدوليليسجل ١٦,٦٧ جنيه للشراء و١٦,٧٧جنيه للبيع.كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأإفريقي ليسجل ١٦,٦٨ جنيه للشراء، و١٦,٧٨ جنيه للبيع.وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار استقرارًا، حيث سجل ١٦,٦٧ جنيه للشراء، و١٦,٧٧جنيه للبيع.وفي البنك الأهلي اليوناني، شهد سعر الدولار استقرارًا ليسجل ١٦,٦٨جنيه للشراء، و١٦,٧٨ جنيه للبيع.