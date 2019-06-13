تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل

أعلن تحالف دعم الشرعية، عن تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، شملت الأهداف التي دمرت في اليمن، مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع، وشملت كذلك، استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي. وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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