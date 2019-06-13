مصر: انطلاق التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بين دول "تجمع الساحل والصحراء"

انطلقت التدريبات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من "دول تجمع الساحل والصحراء" والذي يستمر حتى العشرين من يونيو الجاري، في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، حيث يشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية. وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"، بأن التدريب بدأ بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب. ويشمل البرنامج التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، كما يهدف إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الأفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة، والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة، طبقاً لأعمال القوات على الأرض.

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء، مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم في دعم أمن وإستقرار القارة الأفريقية، ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة.

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ويأتي التدريب في إطار إهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي لعام 2019.