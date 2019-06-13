بريطانيا: جونسون يفوز بأول جلسة تصويت لقيادة حزب المحافظين

فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الخميس، بأول جولة تصويت لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين، وانخفض عدد المرشحين من عشرة إلى سبعة.

ونال جونسون الداعم بشدة لـ"بريكست" 114 صوتاً من أصل 313 أدلى بها نواب حزب المحافظين في اقتراع سري في مجلس العموم.

وكان جونسون شخصية بارزة في تشجيع التصويت خلال استفتاء 2016 على "بريكست"، لكنه أيضاً شخصية مثيرة للانقسامات، ويتعرض للانتقاد لخطابه الشعبوي وعدم التدقيق في التفاصيل.

وسيواجه خلف ماي المعضلة ذاتها التي واجهتها مع غالبية برلمانية ضئيلة وانقسامات داخلية حول "بريكست".

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ويفترض أن يصل الفائز إلى مقر الحكومة في أواخر يوليو، ولكن في حال العجز عن الخروج من المأزق السياسي، فلا مفر من انتخابات عامة.

وكان جونسون أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيُخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذا اضطر "كإجراء أخير" مضيفاً: "التأخير يعني الهزيمة. التأخير يعني كوربن".

وأوضح: "آن الأوان لوضع حد لهذه الضبابية والشكوك والانقسامات من خلال اتخاذ قرارات واضحة"، مضيفاً: "لذا أعتقد إني الشخص المناسب لقيادة البلاد".