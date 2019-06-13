روسيا قلقة من خطة أميركية لنشر طائرات تجسس في بولندا

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى نائب وزير الخارجية القول إن موسكو قلقة من خطة أميركية لنشر طائرات تجسس مسيرة في بولندا.

وذكر سيرجي ريابكوف أن الخطوة الأميركية تعكس ما وصفه بنوايا واشنطن "العدوانية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد نظيره البولندي أندريه دودا، أمس الأربعاء، بنشر ألف جندي أميركي في بلاده في خطوة سعت إليها وارسو لردع عدوان محتمل من جانب روسيا.

كما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن النائب الروسي فلاديمير زاباروف قوله إن خطط واشنطن نشر طائرات تجسس مسيرة وإرسال جنود إلى بولندا مثار قلق لموسكو. وأضاف أن بولندا قد تتعرض لضربة انتقامية في حال مهاجمة روسيا.

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وأعلن ترامب نشر القوات، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دودا في البيت الأبيض، عقب توقيع الزعيمين إعلاناً مشتركاً يؤكد التعاون الدفاعي، وشاهدا مقاتلة إف-35 أميركية تحلق فوقهما.

ويمثل قرار ترامب مسعى لخدمة مصالح بولندا، الحليف الرئيسي في حلف الأطلسي، دون أن يبالغ في معاداة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي قال في مقابلة نُشرت اليوم إن العلاقات بين موسكو وواشنطن تسوء أكثر فأكثر، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية فرضت عشرات العقوبات على روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي ترامب وبوتن في اليابان خلال أسبوعين.