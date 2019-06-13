حبس رئيس وزراء الجزائر الأسبق عبد المالك سلال بعد اتهامه بالفساد

قالت تقارير إعلامية إن قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر أمر، اليوم الخميس، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق الحبس المؤقت في سجن "الحراش".

وذكرت مواقع وصحف جزائرية أن سلاّل يتابـَع بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال واستغلال الوظيفة.

يأتي الأمر بحبس سلال بعد أن أمر قاضي تحقيق المحكمة العليا، أمس الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه بالفساد، وتبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.