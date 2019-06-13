اليابان تعلن تعرض ناقلة تابعة لها لهجوم قرب مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان
يمن شباب نت - متابعات
الخميس, 13 يونيو, 2019 - 05:13 مساءً
أعلنت السلطات اليابانية، الخميس، تعرض ناقلة تابعة لها لهجوم قرب مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" المحلية عن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد "هيروشيغي سيكو"، قوله، إن ناقلة يابانية على الأقل تعرضت لهجوم حول مضيق هرمز.
وفي وقت سابق صباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، لم تعلن عن تفاصيلهما أو الجهة المنفذة بعد.
وأوضحت الوكالة أن السفينة تديرها شركة "كوكاكا سانجيو"، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، حسبما نقلت عن الشركة.
وأوعز الوزير الياباني إلى مسؤولي الحكومة بجمع المعلومات حول الهجوم؛ مشيرا أن جميع طاقم السفينة غادروا بسلام الناقلة.
ويأتي الحادث، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنهاء زيارة إلى طهران استمرت يومين، جاءت في إطار جهود الوساطة الرامية لتخفيف التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التجارة اليابانية أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، "كانتا تحملان شحنات تتعلق باليابان".
المصدر: الاناضول
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