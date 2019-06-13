كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يقيل جنرالات فى الشرطة على خلفية اعتقال صحفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أقال اليوم الخميس، إثنين من جنرالات الشرطة متورطين في قضية جنائية مرفوعة ضد أحد الصحفيين، والتى أثارت احتجاجًا جماعيًا في موسكو في اليوم السابق.

وأسقطت الشرطة الروسية فجأة تهم تتعلق بالمخدرات يوم الثلاثاء ضد الصحفي إيفان جولونوف، وهو تحول نادر من جانب السلطات في مواجهة غضب من أنصاره الذين زعموا أنه اعتقل بسبب تقاريره.

وقال وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف في ذلك الوقت، إنه يعتزم مطالبة بوتين بإقالة كبار رجال الشرطة المتورطين في القضية.

وقال الكرملين يوم الخميس إن بوتين قد فصل اثنين من كبار ضباط الشرطة، وكلاهما برتبة جنرال.