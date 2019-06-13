كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ماذا فعل آبي برسالة ترامب بعد سماع رد خامنئي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية صورة لرئيس الوزراء الياباني وهو يحمل رسالة لتسليمها إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقد وضعها جانبا عندما سمع من المرشد ردا برفض استلامها.

وعلقت وكالة "فارس"، أن "الصورة أعلاه تروي مصير رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لم تصل الى مقصدها! بعد أن سمع آبي ردا صريحا من خامنئي حول الرسالة بأنه لن يتبادل الرسائل مع ترامب أبدا لأنه لا يستحق ذلك".