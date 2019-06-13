كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يعلق على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد حادثة تفجير ناقلاتي النفط في خليج عمان، إن الأمن في الخليج يمثل أهمية كبرى بالنسبة لإيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مصادر محلية عمانية، بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وذكرت أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

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وقالت المصادر، إن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

وبدأ الأمر صباح اليوم عندما تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع لها إلى توخي "الحذر الشديد"، وذكرت المجموعة إنها تجري تحقيقا في الأمر، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".



