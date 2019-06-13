كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدعو لضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت فرنسا اليوم الخميس جميع الأطراف ذات الصلة إلى ضبط النفس من أجل نزع فتيل التوتر بعد حادثة انفجار ناقلة النفط التي وقعت في خليج عدن.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.